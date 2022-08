Si, lo ammettiamo, abbiamo un po' stravolto uno dei più classici proverbi che ci portiamo dentro da quando eravamo bambini. Senza scomodare capre e cavoli, bisogna pure tirare a 'campare' in qualche modo se tra circa due settimane il campionato - che si annuncia agguerrito - aprirà i battenti. Ma c'è un ma, signori. E si chiama Matteo Brunori.



L'antipasto di stagione (che hanno visto solo i tredicimila circa del Barbera, più qualche furbetto su internet) ha riconsegnato un bomber in grande spolvero: tripletta e primo pallone portato a casa, niente male per una gara di fine luglio. E già c'è chi sta cambiando sponda, in senso buono: all'ombra di Monte Pellegrino cala il numero di 'baldiniani', delusi dal comportamento dell'ormai ex condottiero. Che, a detta loro, non doveva abbandonare la barca: pensiero condivisibile.



All'orizzonte c'è il Torino, ma ancor prima andrà chiarito l'enigma allenatore. Di Benedetto, prestato dalla Primavera, ha portato a termine il suo compito. Adesso tocca alla società regalare alla piazza il nuovo mister. Se sarà esperto o sconosciuto poco importa, con un Brunori così si parte già con un gol di vantaggio.