(Innanzitutto, condoglianze a Nedelcearu per la perdita del papà. Il ragazzo ha scelto di giocare ugualmente, osservato dalla tribuna più alta di tutte da un tifoso speciale. Chapeau).



Tornando al calcio, che bellezza! Ci riferiamo, chiaramente, alle due reti che hanno deciso l'incontro: prima i padroni di casa con una girata al volo di Meccariello, poi i rosanero con il solito Brunori. Più che gol un tiro da biliardo il suo, la buca è quella giusta e permette ai suoi compagni di uscire con un punto da un campo difficile. Il suo è il quinto centro nelle ultime quattro trasferte, praticamente è come avere la 'priority' quando parti in aereo e vuoi saltare la coda.



Unica nota negativa, Bettella. Va in confusione nella prima metà di gara e lo svantaggio subito dipende dalla bucata difensiva, così come quando La Mantia lo beffa e per poco non raddoppia... rimandato. Per il resto tutti sopra la sufficienza, con un Pigliacelli ancora bravo a reggere in piedi i suoi nel momento di difficoltà.



Non sarà semplice affrontare il Cagliari domenica prossima nel 'derby delle isole' contro l'ex Liverani. Due i punti di distanza tra le due: chi vince stacca il gruppone in basso, chi perde non passerà un bel Natale. Ma poi potrà rifarsi nel 'B Day' di Santo Stefano.