...decisamente, qualcosa in più. Perché per tanti aspetti, quella tra Frosinone e Palermo, per i tifosi rosanero era diventata LA partita. Quella che aspettavano da più di quattro anni per una rivincita - con un solo pallone in campo, però - e che alla fine si è rivelata essere un'amara tappa di un cammino che stenta a decollare. Perché il pallone in fondo al sacco, alla fine, l'ha raccolto Pigliacelli. Personalità a sprazzi per la squadra di Corini, ancora troppo poco. Davanti ad una squadra che merita le alte posizioni di classifica.



LUCA MORO - Si, proprio lui, che risolve la partita e il suo personale derby contro il Palermo. Come l'ultima volta che i rosanero li aveva affrontati sotto l'Etna, con la maglia del Catania sulle spalle, nell'ormai lontano 12 dicembre 2021. In quello che, per un po' di tempo, resterà l'ultimo vero derby di Sicilia della storia. Speriamo non per molto. Il fatto che la Lega B abbia assegnato l'autorete a Buttaro cambia poco, in sostanza.



YES, WE CAN - E adesso il ritiro. Si vola nel Regno Unito, a casa di quel Manchester City che ha accolto nel proprio universo la compagine siciliana, per respirare aria di calcio che conta. Un appuntamento soltanto rinviato, che in origine doveva vedere già in estate Brunori e company nelle strutture da sogno dei citizens. Una sorta di viaggio premio insomma, ma senza nulla da festeggiare: che sia un'occasione per imparare e crescere. Oltre che riflettere.