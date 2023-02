...d'altronde, come si dice: "Nemo profèta im pàtria", no? E in effetti, le prestazioni di Francesco Di Mariano continuano a far parlare. Più per quello che potrebbe accadere, rispetto a quanto sia già accaduto: 1 rete e 4 assist in 24 presenze in campionato, per complessivi 1784 minuti. Eppure il potenziale é enorme, con qualità da vendere e anche personalità. Arriverà anche il suo momento, vogliamo crederlo.



Capitolo Sudtirol: la partita non si è messa, subito, sui binari giusti. Anzi. Privi di Valente e Verre, i rosa perdono - già nel primo tempo - Graves e Sala per infortunio. Ciò nonostante, l'amuleto Soleri (perché non dargli più spazio?) entra e sortisce i risultati sperati. Un punto in casa della rivelazione assoluta della Serie B non è da buttare, proprio no.



E adesso, la Ternana. In casa rossoverde l'aria non è frizzante ma di più: tra il Presidente Bandecchi e la tifoseria i rapporti sono ai minimi storici. E la soluzione Lucarelli, tanto caldeggiata dal dimissionario Andreazzoli (chapeau) è tutt'altro che in pole-position. La sensazione è che al Barbera gli ospiti possano presentarsi in auto-gestione, senza un vero allenatore ma con la sola responsabilità sulle spalle dei calciatori. O magari, a sedersi in panchina sarà proprio il Presidente...