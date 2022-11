Belli i tempi dei Cavani, dei Grosso, dei Dybala. Giocatori che fecero grande il club di Viale del Fante, collezionando emozioni e successi (e che successi, nel caso di Fabio nel 2006) con le rispettive nazionali. Ma questo non è il momento amarcord, vi risparmiamo le lacrimucce.



Anche in Serie B ci si ferma, ma solo per una settimana. Già dal prossimo weekend sarà tempo di tornare a vedere scorrere un pallone, per fortuna, anche senza pensare al Qatar e a quelle maglie azzurre che mancheranno per la seconda volta di fila. E dire che il Palermo, a dire il vero, un po' di aria 'mondiale' la respirerà: Cannavaro, De Rossi, Fabregas sono alcuni dei prossimi avversari rosa, gente che di quegli argomenti lì se ne intende.



Si parte domenica 27 contro il Venezia (ore 18) al Barbera, per poi affrontare il Benevento di Cannavaro domenica 4 dicembre (ore 18) in trasferta. Successivamente Fabregas e il suo Como in casa nel turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre (ore 20,30) e la Spal di De Rossi in trasferta la seguente domenica 11 dicembre (ore 15). Il mese natalizio sarà chiuso da Palermo-Cagliari il 18 dicembre (ore 18) e Brescia-Palermo a Santo Stefano alle 12,30. Mica solo divano, gente.