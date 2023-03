Quanto accaduto a La Spezia per l'Inter, con Lautaro che sbaglia l'ennesimo rigore della carriera dopo aver soffiato il pallone al 'titolare' Lukaku, ricorda "pari pari" quello che abbiamo analizzato nelle scorse settimane in casa Palermo. Ovviamente, parliamo di Matteo Brunori e della scarsa vena realizzativa dagli undici metri. In una squadra le gerarchie dei penalty sono importanti e vanno decise prima, senza scuse.



Il centravanti rosanero non tirerà più i rigori (momentaneamente, secondo Corini) e a giovarne sono lui e il Palermo, oltre che Di Mariano... che invece li realizza eccome. Il buon Matteo, pieno di rabbia, ha poi messo a segno un altro gol dei suoi e sale a quota 14 nella classifica dei bomber. La vera notizia, però, è quella riguardante le sue condizioni fisiche: secondo Corini l'infortunio è da valutare, i danni muscolari vanno trattati seriamente.



Si mormora che "Il Palermo ha pareggiato" sia la frase più cliccata nell'ultimo mese, nel mondo. Cinque X di fila, un po' tante se punti in alto, soprattutto per come sono arrivate: in tre occasioni, eri in vantaggio e ti sei fatto riprendere. E adesso c'è il Modena...