Cosa hanno in comune Nicolas, Leali, Joronen e Marson? Sono loro a comporre la lista, sempre in aggiornamento, di chi ha parato un penalty al capitano rosanero. Forse, e dico forse, è il caso di pensare ad un altro rigorista. Premesse: stiamo parlando di quel Brunori che, da solo, ha portato il Palermo in B. Ma che sia uno stop momentaneo o no, una scelta va operata. Per il bene suo e della squadra.



Quattro errori stagionali sono tanti, davvero. Soprattutto per uno come lui che nell'area avversaria ha dimostrato di avere il 'killer instinct' dei fuoriclasse. Ma nel calcio, l'imponderabile, è sempre dietro l'angolo. La poca serenità del buon Matteo, quando arriva sul dischetto, è evidente: non possiamo pensare che un calciatore delle sue qualità fallisca il cinquanta percento delle conclusioni dal dischetto, non è accettabile.



Detto questo, al Palermo vanno fatti i complimenti per quanto visto in larghi tratti della gara. Autorevolezza e piglio giusto, una conduzione quasi esemplare di una sfida in casa di una delle pretendenti alla promozione... peccato per lo sbandamento degli ultimi minuti, con la conclusione tanto bella quanto beffarda di Sibilli che punisce gli uomini di Corini. In casa del Cittadella, dovranno fare qualcosa in più, evidentemente.