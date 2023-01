Ricordare un famoso claim di una catena di elettrodomestici rende l'idea? Si, perché il difensore rosanero sta vivendo un magic moment mica da ridere. Terzo gol in campionato (tutti pesanti) e un'altra prestazione di cuore e sostanza, sotto un diluvio d'altri tempi. Adesso il rinnovo deve essere consequenziale: arriverà l'ok dall'alto, via Inghilterra? Speriamo presto, non si faccia l'errore di aspettare troppo. Il ragazzo merita un trattamento d'eccezione.



Passiamo alla partita. Nel complesso, è stato un Palermo umile e conscio della difficoltà dell'incontro. Dopo una prima frazione di gioco piuttosto equilibrata, Corini sceglie la carta Broh e il ragazzo lo premia, il centrocampo viene rivitalizzato così come tutta la squadra. Che, minuto dopo minuto, comincia a crederci. La rete nasce da un ping pong in area di rigore, dove alla fine viene premiato chi ha più voluto che la palla entrasse. E lo ha riconosciuto anche il tecnico ospite, Mignani: "Se l’avversario è più bravo di te c’è da fargli i complimenti, hanno trovato il gol e noi no".



La zona playoff adesso è sensibilmente alla portata, volare troppo alto potrebbe far venire le vertigini ad un gruppo abituato a galleggiare a metà classifica, ma vedremo. Ci sono delle buone premesse di vivere una seconda metà stagionale al ridosso delle posizioni di vertice, se l'umiltà vista al Barbera resterà d'attualità. E se arriveranno punti pesanti anche fuori casa.