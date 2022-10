“Una sorta di viaggio premio insomma, ma senza nulla da festeggiare: che sia un'occasione per imparare e crescere. Oltre che riflettere”. Chiudevamo così uno dei nostri ‘mania’, pre Manchester. Speranzosi che l’Inghilterra potesse regalare positività e convinzione, oltre che un gioco, ad un gruppo che - nomi alla mano - risulta già all’altezza della categoria. Ma nei fatti, evidentemente, no.



É CRISI - La partita contro il SudTirol ha dato le risposte che cercavamo, ma in negativo. Daranno tutti la colpa a Pigliacelli, chiaro. È giusto sottolineare, però, che anche senza l’errore del portiere (grossolano, ma è capitato anche ai migliori) avremmo probabilmente commentato una non vittoria. Opachi, lenti, prevedibili: i rosa visti al Barbera (rivisti, forse è il termine migliore) si confermano ancora da ‘lavori in corso’. Un pizzico di sfortuna nei due legni colpiti, quello sì, ma gli alibi cominciano a scarseggiare. Senza dimenticare l’effetto Barbera, ormai ai titoli di coda.



TERNI ALL’OTT…AVA - Si riparte sabato dal ‘Liberati’ e da una Ternana capace di infilare tre vittorie nelle ultime quattro. Dopo un inizio shock, patron Bandecchi aveva tuonato (anche pesantemente), apostrofando la sua come una ‘squadra di mer*a’. Una scossa che ha fatto benissimo, che adesso ci aspettiamo da Mirri e soci. Perché non bisogna cullarsi sulla classifica corta e sul campionato ‘di assestamento’ già preannunciato. Non rialzarsi immediatamente può essere molto pericoloso. Occhio.