Qualcuno dirà "finalmente è finito il campionato" e viste le tante occasioni perse dai siciliani in stagione, forse, proprio tutti i torti non ha. Il Palermo butta alle ortiche le proprie chances di playoff ed esce tra i sonori fischi di un Barbera letteralmente indiavolato, deluso, sbigottito.



Un pareggio dal profumo di sconfitta, di beffa. Sgombriamo subito il campo da facili equivoci: Eugenio Corini è un professionista, e in quanto tale ha cercato di portare la sua squadra ai playoff e nient'altro. Ma fa quantomeno riflettere un secondo tempo giocato in quella maniera, dopo la supremazia dei primi quarantacinque minuti: nella ripresa il Brescia prende letteralmente "a pallate" i rosa, rimontano e vanno più volte vicini al terzo gol, meritato ma soltanto sfiorato.



Sfiorato, come l'extraseason per Brunori e compagni, e il gol al 94' di Reggio Calabria ha fatto il resto. Quante volte abbiamo commentato in stagione partite del genere? Innumerevoli. Andare in vantaggio, anche doppiamente, e poi farsi raggiungere. E allora, è giusto che il finale sia questo, senza se e senza ma. Ci sarà il tempo per le pagelle, per i promossi e bocciati. Adesso è solo il tempo dei processi.