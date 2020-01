Classe 2000 e talento da vendere.è una delle poche notizie positive di un Livorno che sta sprofondando sempre di più all'ultimo posto della Serie B: 12 punti in classifica, -11 alla salvezza e la vittoria che manca dal 2 novembre.. Vecchi ricordi del Pallecchi bambino, di quando per le strade di Cecina (30 chilometri da Livorno) dava i primi calci al pallone.: l'infanzia e il presente, un sogno ad occhi aperti da condividere con la famiglia sempre presente nel suo percorso.- Che contro il Trapani ha raggiunto il punto più alto: minuto 79, Breda leva Raicevic e inserisce Matteo, emozionato ma con la voglia di spaccare il mondo. Finora quattro spezzoni di partita in Serie B e 8 gol in 9 partite in Primavera con tanto di fascia da capitano al braccio nelle ultime due gare. Certezza. E bomber., tocco di palla e visione di gioco da predestinato. Pallecchi sorride e va avanti per la sua strada. In un Livorno in piena crisi, c'è una stella che brilla.Credit foto: Livorno Calcio Facebook