Palline da tennis in campo, la protesta dei tifosi ferma la Bundesliga: interrotta Union Berlino-Wolfsburg

Non si placa ladei tifosi calcistici tedeschi: nel mirino l'apertura da parte della DFL all'ingresso di investimenti privati nellae nel mondo del pallone della Germania. E il regolare svolgimento delle partite ne risente, già tre hanno subito delle interruzioni in questa giornata di campionato.- Nella giornata di stamattina, la DFL ha diramato un comunicato per invitare i gruppi di tifosi in giro per il Paese ad aprire un dialogo e rendere note le perplessità e i timori all'ingresso di capitali dal mondo dei fondi di investimento. Una mossa dovuta, dopo le proteste che nella serata di venerdì avevano fermato per qualche minuto la partita tra(Bundesliga) e quella tra(2. Bundesliga), con il lancio di palline da tennis in campo.- Una mossa che non ha pagato, perché le proteste sono proseguite in maniera veemente anche nella giornata di sabato fermando altri due incontri della 21ª giornata di Bundesliga. E' accaduto a, in occasione della sfida tra: esposti striscioni sugli spalti per manifestare il dissenso nei confronti della DFL, poi i tifosi hannoin campo che hanno portato a qualche minuto di sospensione per permettere di raccogliere gli oggetti prima di riprendere il gioco.- Ancor più forte la protesta a, dove si affrontano. Anche allo Stadion An der Alten Försterei striscioni di protesta e, ma per la ripresa del gioco si è dovuto aspettare molto più tempo, oltre un quarto d'ora. C'è stato un primo tentativo di ripresa, mache ha portato l'arbitro a fischiare una nuova interruzione al 40', mandando i giocatori negli spogliatoi. La partita è poi ripresa regolarmente con il secondo tentativo.