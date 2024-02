Reus, Hummels e non solo: i 15 migliori giocatori in scadenza di contratto nella Bundesliga

La nostra redazione continua a seguire da vicinissimo ilanche dopo la chiusura della finestra invernale. Una volta scaduto il termine per i trasferimenti da un club a un altro, è il momento di concentrarsi sui movimenti che sono sempre possibili, quelli deiAbbiamo dedicato grande spazio alle situazioni in Italia e dato uno sguardo generale ai profili esteri , per poi avvicinarci via via a tutti i principali campionati europei.E' il turno della, che quest'anno vede ancora una volta il dominio del Bayern Monaco messo in discussione: prima il Borussia Dortmund, ora il Bayer Leverkusen puntano al titolo di Germania. Ed è proprio tra le due protagoniste del Klassiker che troviamo i nomi più interessanti della nostra top 15.