La prima novità è significativa e riguarda il calendario. Verrà considerata la stagione e non l'anno solare, dunque il 2021/2022. Il periodo autunnale porterà invece al Pallone d'Oro 2023, assegnato dunque in base ai Mondiali qatarioti.

Secondo sconvolgimento: gli elettori. Oltre ai giornalisti de L'Équipe e di Football France parteciperanno alla selezione l'ambasciatore del Pallone d'Oro, Didier Drogba, ma anche l'elettore che ha mostrato più perspicacia nell'annotare la sua lista di nomi durante l'edizione precedente: sono stati scelti il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova, l'unica ad aver dato il giusto podio.

E a causa di alcuni voti sballati (e fantasiosi) da parte di competizioni meno importanti, dalla prossima edizione potranno votare solo i rappresentanti delle prime 100 nazioni nella classifica FIFA (e le prime 50 per le donne. “Ciò che andrà perso in pittoresca sarà guadagnato in legittimità e affidabilità”, ha commentato France Football.

Premio individuale: dunque il criterio numero uno di voto si concentrerà principalmente sulla prestazione individuale e sul carattere deciso e impressionante dei contendenti. Il criterio numero 2 si concentrerà sulle prestazioni collettive e sul record accumulati durante la stagione. Infine, il criterio numero 3 riguarderà la classe del giocatore e il suo senso del fair play. Scompare invece il criterio sulla carriera del giocatore.

Novità in vista per il premio individuale più importante nel mondo del calcio:France Football ha annunciato quattro novità per l'assegnazione del. Ecco i cambiamenti che entreranno in vigore già dalla prossima edizione: