Una finale indimenticabile che resterà per sempre nella storia. La sfida tra Argentina e Francia che ha deciso il mondiale qatariota è stato uno spot per il calcio soprattutto grazie alla presenza di due campioni come Lionel Messi e Kylian Mbappé. Proprio i due fuoriclasse in forza al PSG hanno lottato fino all’ultimo secondo per il titolo di MVP e capocannoniere della manifestazione e sono senza dubbio i due calciatori più accreditati alla vittoria del Pallone d’Oro 2023. Secondo gli esperti Sisal è avanti l’argentino, forte del titolo di campione del mondo, in quota a 1,85 contro il 3 del giovane francese che ha sfiorato il secondo mondiale alla soglia dei 24 anni. Alle loro spalle preme il bomber del Manchester City Erling Haaland, forte dei 23 gol in maglia Citizens dopo le prime 18 partite, a 5 mentre sale a 7,50 il primo trionfo dell’altro attaccante del tridente del PSG, il brasiliano Neymar, uno dei grandi delusi dell’ultima rassegna iridata.