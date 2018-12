Niente Pallone d'Oro per. 2 consecutivi, 5 in totale, ma nessuna gioia personale in questa stagione. Secondo, alle spalle di Luka; secondo, senza presentarsi alla serata di gala organizzata da France Football, non prendendola bene. Così come la sorella...- Sua sorella maggiore,, si è sfogata su Instagram: "Purtroppo questo è il marciume del mondo in cui viviamo, tra la mafia e il fottuto del denaro, ma io e molta gente vedremo ancora tanto, soprattutto giustizia. Il potere di Dio è più grande di questo marciume. Dio può tardare, ma non fallisce".- Anche Katia dice la sua, in tono più leggero: ”Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio".