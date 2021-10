Continuano ad aumentare i supporters di Karim Benzema in vista dell'assegnazione del Pallone D'Oro 2021, che si terrà a Parigi il 29 novembre prossimo. Dopo Ronaldo anche l'allenatore del Lilla Jocelyn Gouvernnec si sbilancia in favore dell'attaccante francese: "Spesso sono i giocatori che hanno vinto titoli che vengono premiati, solo uno ha vinto la Champions League e l'Europeo (Jorginho). Karim Benzema ha vinto la Nations League, è un giocatore eccezionale e non da oggi. Può fare tutto e fa tutto molto bene. Per i giovani è interessante vedere e osservare quello che fa, come corre, raccogliere le palle quando la sua squadra sta difendendo, come si rende disponibile in fase offensiva. Ha le carte in regola per vincere questo trofeo, sarei molto felice se fosse così quest'anno. Ma non voto."