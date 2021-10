Karim Benzema, uno degli attaccanti più prolifici dell'ultimo decennio, non ha perso le speranze di aggiungere alla sua prestigiosa bacheca il premio più ambito da un giocatore, il Pallone d'Oro, che lo vede anche quest'anno tra i candidati a vincerlo.

E così, alla soglia dei 34 anni, continua ad allenarsi duramente per rimanere al top, come affermato in un intervista rilasciata ad AS: "Fin da bambino ho sognato di vincere il Pallone d'Oro, è il sogno di tutti i calciatori. Farò tutto il possibile e lavorerò al massimo per conquistare questo grande trofeo".