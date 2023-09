Dal 2004 in poi c'era sempre stato Cristiano Ronaldo nei papabili per il Pallone d'Oro. Sempre, prima del 2023. Oggi infatti il nome del portoghese non figurava nella lista dei 30 candidati al premio individuale più importante del calcio. Un'assenza che fa rumore ma che di certo non è la sola a fare specie.



TANTO MILAN - Gli altri grandi esclusi hanno i nomi di Neymar e Sadio Mané, secondo classificato nella scorsa edizione, di Ederson e Foden, di Courtois e degli interisti Calhanoglu e Bastoni. I nerazzurri si possono consolare con Barella, Onana (ormai ex) e Lautaro Martinez, cosa che non è permessa ai milanisti. La squadra di Pioli, pur semifinalista di Champions, è stata totalmente snobbata e i suoi due alfieri, Mike Maignan e Rafael Leao, potranno rifarsi solo nella prossima stagione. Più comprensibile la scelta di escludere i giocatori della Juve che, tra problemi dentro e fuori dal campo, non hanno di certo brillato.