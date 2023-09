Quale periodo migliore per annunciare i nomi dei trenta calciatori candidati al Pallone d'Oro maschile se non quello che coincide con la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali. L’avrà pensato anche France Fooball, rivista francese che ha creato e assegna questo premio. Ma non solo. A far compagnia al trofeo individuale più ambito, ci sono anche il corrispettivo femminile, quello per il miglior portiere della stagione (intitolato a Jascin) e per il miglior giovane (Premio Kopa). Tutti i candidati verranno resi noti oggi.



Chiaro favorito è Messi, tra i sicuri presenti nella lista anche Haaland. Per la Serie A, grosse chance di essere inseriti i due assi del Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia. Il Pallone d'Oro viene assegnato per quanto fatto nell'ultima stagione, quella 2022-2023, e non più per l’anno solare come in passato. A votare sono allenatori e capitani delle nazioni che occupano le prime 100 posizioni del Ranking FIFA, oltre ai giornalisti di France Football, uno per ogni nazione europea. Ognuno sceglie cinque calciatori che avranno un punteggio che va da 5 (per il primo) a 1 (per il quinto). Ecco tutti i candidati.



I portieri candidati per il Premio Yascin:

Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria/Fenerbache)

Mike Maignan (Milan)

Emiliano Dibu Martinez (Aston Villa)

André Onana (Inter/Manchester United)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Brice Samba (Lens)

Marc-André ter Stegen (Barcellona)

Alejandro Balde (Barcellona)Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)Eduardo Camavinga (Barcellona)Gavi (Barcellona)Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester United)Jamal Musiala (Bayern Monaco)Pedri (Barcellona)Antonio Silva (Benfica)Xavi Simons (PSV Eindhoven)Elie Wahi (Lille)