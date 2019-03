James Pallotta, presidente della Roma, ha inviato una mail a TeleRadioStereo, rispondendo a una mail sullo stadio mandata proprio dai tifosi: "Vi ringrazio per quello che avete fatto, con le email che vi sono pervenute in radio per quanto riguarda la questione stadio. Non ho mai letto tante email in vita mia. I tifosi vogliono lo stadio per loro e per stare più vicino alla squadra. Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo stadio che merita"..