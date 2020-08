Quel magnifico strappo di Nicolo Zaniolo. Fantastico e ideale quanto risarcitoria prosecuzione -per quanto il calcio possa rendere giustizia a chi è incappato in un grave infortunio – dello stesso strappo contro la stessa squadra che costò il crac al ginocchio a Nic il Caldo (issimo)., contando sull'auspicabilissima cessione del club ad acquirente in grado di abbassare la saracinesca del supermarket trigoriano.Con mura alte e fortificazioni insuperabili, evitando qualsiasi prurito di mercato, anche a costo di grandi sacrifici.Nic ha la fortuna di essere stato gestito fin qui da allenatori che ne hanno coltivato il talento scoprendone via via la luminescenza.Lui scrive sui social, giusto per restare in tema 'Il diamante è on fire', Fonseca se lo coccola e racconta come Nic non abbia ancora i 90' nei muscoli. Bellissimo, in questo senso, il gesto del ragazzo dopo un'ora di gioco circa, quando viene pizzicato dalle telecamere nel momento in cui chiede il cambio perchè non ne ha più. Gesto responsabile e di sintonia con il tecnico al quale Zaniolo evidentemente si affida completamente.E con lui tutti quei giocatori che sembrano rinati in queste poche partite consumate a temperature atroci e senza poter mai riposare. Penso a Kalinic ad esempio, ricostruito ai suoi livelli da Fonseca. O Zappacosta, in evidente impennata. Che si fa con loro per il futuro? Va bene, per ora pensiamo al Siviglia. Una cosa per volta.