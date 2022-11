Il Real Madrid continua a spingere per Endrick, 16enne gioiellino del Palmeiras nel mirino di tutti i maggiori club europei. Come riporta la stampa spagnola, Douglas Ramos, padre del ragazzo brasiliano, ha negato però la possibilità di un viaggio a Madrid: “Non c’è alcun viaggio programmato in questo momento. Non ho concesso nessun intervista e non ho nemmeno parlato di un viaggio a Madrid nelle prossime settimane. Per il resto, la decisione è sua. Chi offrirà il miglior progetto ed il miglior accordo economico al Palmeiras, prenderà mio figlio”.