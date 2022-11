Il futuro di Endrick può essere ancora in Brasile. L'attaccante del Palmeiras, richiesto da PSG, Real Madrid e Barcellona, non sembra ancora pronto al trasferimento. I club interessati infatti sono stati allontanati dal Palmeiras che vuole cederlo solo con il pagamento dell'intera clausola da 60 milioni. Il giocatore sta visitando le possibili mete europee per scegliere la sua destinazione a lungo termine, ma prima del compimento dei 18 anni un suo trasferimento appare difficile. Lo riporta Goal.com.