Continua a tener banco la trattativa per Endrick, talento brasiliano del Palmeiras entrato nel mirino di diversi club, quali Chelsea, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain. L'ultimo sviluppo di questa telenovela evidenzia come soltanto un club si sia mosso concretamente per trattare con il Palmeiras. Secondo quanto scrive 90 Min, si tratta del Paris Saint-Germain, che ha avviato i colloqui con i rappresentanti del giocatore. Al momento, dunque, il PSG è in vantaggio per l'acquisto di Endrick.