Angelo Palombo, ex centrocampista di Inter e Sampdoria, parla ad Antenna Blu Genova del suo passaggio in nerazzurroa: "Ho vissuto dei momenti brutti, soprattutto quando nell'anno della Serie B della Samp sono andato all'Inter. Ancora oggi capisco poco di quella situazione, del perché il club mi abbia allontanato. A gennaio sono andato in nerazzurro dopo che si erano create situazioni particolari, io non volevo andare però quando una società di fa capire certe cose non puoi fare niente. Non vogliono scaricare colpe, non cerco alibi, ma non è stata una mia decisione"