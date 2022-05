Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Salernitana: "Siamo in difficoltà, continuiamo a lavorare e a pensare alle partite che mancano. Crediamo all'Europa, sappiamo che dobbiamo vincere tutte quelle che mancano. Oggi abbiamo giocato contro una squadra tosta, che lotta per la salvezza".



CICLO ATALANTA - "Non abbiamo la sensazione che si stia chiudendo un ciclo, nella prima parte della stagione siamo andati molto bene poi non siamo riusciti a replicare quanto di buono fatto. Ora abbiamo ancora l'obiettivo di giocare l'Europa League l'anno prossimo".