Atalanta-Salernitana 1-1



Musso 6: attento sui siluri di Ederson e Coulibaly, sul gol poteva fare di più, poi viene redarguito dai compagni perché non esce mai dai pali rischiando il bis. Salva dal tiro di Bohinen



Scalvini 6: il giovane made in Bergamo si fa subito vedere davanti a Sepe, protegge Musso quando è incerto, prova sufficiente.



(Dal 1’ s.t. Pasalic 7: si vede spesso in area piccola fino al gol che pareggia i conti e tiene a galla l’Atalanta, nell’angolino sul secondo palo).



Demiral 5: torna il muro al centro della difesa di cui si era tanto sentita la mancanza contro il Torino, ma col senno di poi non si è così sicuri: è lui ad addormentarsi sul gol del vicino di campo Ederson, e poi si fa ammonire.



(Dal 1’ s.t. Djimsiti 6: dà maggiore copertura del collega).



Palomino 6,5: gioca a braccetto con Demiral, si francobolla ad Ederson e anticipa tutti i palloni avversari, sfiora il gol di testa da corner.



Hateboer 6: duella con Zortea, al 26’ atterra Coulibaly regalando la punizione che dà vita al vantaggio ospite.



(Dal 9’ s.t. Maehle 6: rientra dopo l’appendicectomia, sfiora il gol)



de Roon 5,5: si lascia scappare qualche pezzo grosso dalla mediana.



Freuler 6: il capitano non riesce a fermare a centrocampo Coulibaly, tenta qualche ripartenza



Zappacosta 6: alla 31esima presenza in Serie A, lo stacanovista della fascia cerca di regalare qualche spunto a Muriel, poi vorrebbe un rigore che non c’è. Nella ripresa arretra a terzo di difesa



Boga 6: preferito a Pasalic, il 10 del Gasp a parte qualche guizzo che si spegne in fondo al campo non fa. Nella ripresa incespica ed è annichilito da Ederson



Muriel 6: quasi invisibile nel primo tempo, non compare nemmeno nella ripresa e il Gasp lo toglie.



(Dal 31’ s.t. Malinovskyi 6,5: ci prova un paio di volte di sinistro, ma non sembra convinto nemmeno lui, serve l’assist a Pasalic).



Zapata 6: nessun affaticamento muscolare, Duvan aggredisce l’area dal 1’ ma Fazio non gli lascia margini di manovra. Sfiora solo le poche palle gol, manca quella cattiveria dell’andata, anche l’ex Ruggeri lo spegne.



(Dal 9’ s.t. Miranchuk 6: si vede poco in area).





All. Gasperini 6: schiera Boga al posto di Pasalic, dopo il gol granata si toglie la giacca.