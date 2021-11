Il difensore argentino dell'Atalanta, José Palomino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Le voci di mercato sul Boca Juniors?. Io non mi sbilancio mai sul futuro: oggi posso dire che voglio restare qui, fra un anno magari ho voglia di tornare in Argentina, anche se non credo. Oggi penso di stare ancora tanto all'Atalanta, poi un giorno dovrò ascoltare il cuore: lui sa sempre dirmi cosa fare".