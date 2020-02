Josè Luis Palomino e l'Atalanta, un rapporto sempre più a doppio filo. La sfida di ieri sera tra la Dea e il Valencia è stata la centesima gara del difensore con la maglia nerazzurra sulle spalle: dal 2017 ad oggi, terza cifra per lui in orobico.



Tra Serie A (76), Coppa Italia (8), Champions League (5) ed Europa League (11), il possente centrale argentino raggiunge un importante traguardo con l'Atalanta. Puntando sempre più in alto.