L'attaccante Alberto Paloschi, arrivato dalla Spal, si presenta come nuovo calciatore del Cagliari: "Sulla mia scelta ha influito la presenza in panchina di Maran, che mi ha già allenato al Chievo. Il fatto che mi conosca già bene per me è un vantaggio per inserirmi più velocemente. Cagliari è una piazza prestigiosa e sta vivendo un anno importante della propria storia, voglio dare il mio contributo ogni singolo minuto in cui verrò chiamato in causa. In questo campionato non ho giocato molto, ora devo lavorare sodo per rilanciarmi e tornare al gol. Voglio essere determinante e utile alla squadra".