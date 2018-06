Hernan Dario Gomez, commissario tecnico di Panama, parla dopo il ko contro il Belgio: "Penso che abbiamo imparato molto dalla partita di oggi. E' stata una giornata molto emozionante. Questa è la quinta volta che ho partecipato a una Coppa del Mondo, ma è come se fosse stata la prima. La squadra era ancora molto emozionata all'inizio della partita, ma col passare del tempo, sono stati in grado di concentrarsi. E' stata un'esperienza incredibile per il nostro paese e penso che la nostra prestazione non sia stata male. Non sei mai felice quando perdi, ma ho detto ai miei giocatori che hanno perso con dignità".