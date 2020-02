L'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini, vincitore della Panchina d’oro per il miglior allenatore della Serie A della scorsa stagione, ha parlato dopo aver ritirato il premio al centro tecnico di Coverciano: “Per me è un grande orgoglio ricevere un premio così prestigioso. Non posso che dividerlo con il presidente Percassi, i miei giocatori e lo staff".



'PER LA CITTA' DI BERGAMO' - "Questo premio è di Bergamo tutta, per quello che abbiamo fatto in questa stagione fantastica, dove abbiamo fatto un percorso straordinario. Questo premio lo dedico a tutti noi allenatori, visto che il nostro non è un lavoro facile, anche se siamo dei privilegiati.”



'ESEMPIO PER L'ITALIA' - “Chiaro che un premio così prestigioso è il frutto di un lavoro di tante persone. Dietro una stagione straordinaria dell’Atalanta ci sono tutti i giocatori, il mio staff, il presidente, e naturalmente tutta la città di Bergamo, che è un esempio di come si segue il calcio, appassionato e civile, sia in casa che in trasferta. Speriamo di poter continuare il nostro momento, e raggiungere obbiettivi sempre maggiori. Il calcio ha bisogno di esempio come quello di Bergamo, con un forte legame con il calcio e la sua passione sana.”