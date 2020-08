Se Antonio Conte dovesse lasciare l'Inter, sarebbero due i nomi che avrebbe in mente la dirigenza nerazzurra per sostituirlo: Massimiliano Allegri e Sergio Conceicao. Come riporta A Bola, anche l'attuale tecnico del Porto (ed ex giocatore nerazzurro fra il 2001 e il 2003) sarebbe nell'agenda interista per far fronte all'eventuale partenza di Conte. A Bola ricorda anche che Conceicao ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro per liberararsi dal Porto.