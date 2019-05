Inzaghi è dietro. All'Olimpico ha festeggiato la Coppa Italia, dopo il pareggio interno contro il Bologna di Mihajlovic. Sorrisi, relax a bordocampo, foto di rito con lo staff: Simone Inzaghi potrebbe essere alla sua ultima in casa con la Lazio. Il tecnico biancoceleste è accostato alla Juventus, ma è terzo: davanti a lui due big direttamente dalla Premier.



PANCHINA JUVENTUS - Il favorito in panchina sarebbe l'ex Napoli Maurizio Sarri, ora al Chelsea , come riporta il Corriere dello Sport. La Juventus lo avrebbe già contattato, lo considera il successore di Allegri. Con lui tornerebbe a Torino anche Gonzalo Higuain. Pochettino rimane sullo sfondo, l'ipotesi non tramonta, Inzaghi resta una valida opzione, una 'pista interna' alla Serie A. Dietro due super big.