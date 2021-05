La trattativa per il rinnovo non decolla e Simone Inzaghi sembra sempre più lontano dalla Lazio, dopo un quinquennio di grandi soddisfazioni. Uno stallo che nelle previsioni dei betting analyst apre le porte a un ricco elenco di candidati per la panchina biancoceleste, primo tra tutti Gennaro Gattuso. Ormai giunto al termine della sua esperienza con il Napoli, il tecnico calabrese è l'alternativa numero uno sul tabellone, che lo offre a 3,00, davanti a Luca Gotti, da settimane uno dei nomi più chiacchierati e ora a 5,50. Più lontano il colpo Mihajlovic, nome gradito ai tifosi ma per adesso solo a 12,00, complice il contratto con il Bologna in scadenza nel 2023. Intrigante, a 8,50, anche la pista che porta a Ivan Juric, mentre tra gli outsider spiccano Vincenzo Italiano (16,00), Roberto De Zerbi e Gianni De Biasi, entrambi a 23,00.