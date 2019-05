Il futuro di Inzaghi rimane incerto, il Milan non ha ancora sciolto le riserve sul futuro allenatore, la Juventus lo tiene come comoda alternativa a Maurizio Sarri, fresco vincitore di Europa League. I nomi per un'eventuale post-Inzaghi sono molti, ma qualcuno si sta sistemando: l'ex Lazio Mihajlovic sembra sempre più vicino alla Roma, e sembrava in pole per la panchina biancoceleste.



PANCHINA LAZIO - Tra i papabili sostituti di Inzaghi c'è anche Fabio Liverani, attualmente al Lecce, che ai microfoni di Sky Sport si smarca come può: "Non riuscirei mai ad andare via da Lecce per una società di pari livello. Se ci dovesse essere l'interesse di una società che possa garantirmi un futuro importante, ne parlerei sicuramente con la mia società".