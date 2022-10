La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore. La sconfitta in casa di domenica per 3-0 contro il Monza è risultata fatale per la panchina di Marco Giampaolo, che è stato esonerato. Il tecnico abruzzese ex Empoli, Milan e Torino lascia la squadra all'ultimo posto in classifica con soli 2 punti raccolti nelle prime 8 giornate di campionato in Serie A.



IL PRESCELTO - Il club blucerchiato è in trattativa con Dejan Stankovic. L'ex centrocampista serbo di Inter e Lazio ha lasciato la guida della Stella Rossa a fine agosto, dopo la mancata qualificazione alla fase a gironi di Champions League nel playoff contro gli israeliani del Maccabi Haifa. L'offerta è di un contratto fino al termine della stagione (giugno 2023), con rinnovo annuale in caso di salvezza.



GLI ALTRI NOMI - La pista alternativa porta a un altro grande ex centrocampista: Daniele De Rossi, attualmente nello staff tecnico del ct Roberto Mancini in Nazionale. Più staccato Claudio Ranieri, che ha già allenato la Samp da ottobre 2019 a maggio 2021 e sponsorizzato dal direttore dell'area tecnica blucerchiata Carlo Osti.