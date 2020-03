Viviamo tutti con un’immagine del nostro stadio pieno di tifosi, coi colori giallorossi che ci danno la forza e la motivazione per realizzare qualcosa che, calcisticamente parlando, non abbiamo mai raggiunto negli ultimi vent’anni“.

L'appello di Pandev prosegue poi con altre parole toccanti: “Dateci una chance per uno spettacolo vero, dateci una chance coi nostri tifosi per celebrare una vittoria e fare un passo avanti per raggiungere le qualificazioni agli Europei. La salute è importante e noi preghiamo sempre di averla. Ma per favore, dateci questa possibilità: quella di raggiungere ciò che abbiamo sognato fin da quando siamo bambini.

Il sogno inseguito da un'intera carriera calcistica rischia di trasformarsi in un incubo perPur avendo vinto tutto ciò che era possibile vincere, il trequartista del Genoa non ha mai nascosto come il suo obiettivo finale sia quello di portare la propria nazionale alla fase finale di un grande evento. Un'opportunità che per la Macedonia potrebbe palesarsi a fine mese, quando sono in programma gli spareggi che qualificheranno le ultime quattro squadre ad Euro 2020. Play-off che vedranno impegnati i rappresentanti della più piccola repubblica della ex Jugoslavia contro il Kosovo, altra costola della vecchia federazione slava, ma che secondo le disposizioni dell'Uefa potrebbero giocarsi a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. Un'ipotesi che non piace per nulla a Pandev, il quale tramite un post sulla propria pagina Instagram chiede ai vertici del calcio continentale di adottare un altro provvedimento che permetta ai tifosi di assistere alla gara più importante nella storia sportiva della Macedonia: "- scrive il 36enne di Strumica - Fatelo sia per motivi di salute, sia perché è la cosa più giusta e sportiva da fare.