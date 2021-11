Intervistato da Dazn nel prepartita di Genoa-Roma l'attaccante rossoblu, Goran Pandev ha parlato della gara e del rapporto con Mourinho.



SHEVCHENKO- "Da uno come Sheva si può sempre apprendere, ti dà tanto e ti fa vedere i movimenti. Trovare un grande campione dal quale, anche io che ho 38 anni, posso sempre imparare. Spero che faccia bene perché è una piazza importantissima".



MOURINHO - "No, non ci siamo sentiti però sicuramente la sua carriera parla chiaro. Io ero fortunato ad essere allenato da uno come lui all'Inter e abbiamo fatto la storia insieme. C'è il nuovo mister un campione, il vecchio idem, non potevo chiedere di meglio.