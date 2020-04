Intervenuto ai microfoni di Sky, l'attaccante del Genoa, Goran Pandev, ha parlato del suo possibile approdo all'Inter nello scorso mese di gennaio.



“Con l’Inter c’è stato qualcosa. Per me l’Inter è tutto, è la squadra che mi ha portato in Italia e che mi ha fatto vincere tutto. Ma con la mia famiglia l’idea è sempre stata chiara. Mi ha chiamato Ausilio e pensavo mi stesse prendendo in giro. Gli ho risposto: ‘Sceglietene uno più giovane’. L’ad del Genoa Zarbano non ne ha voluto sapere“. A Pandev, come si apprende da Sky, l'Inter avrebbe anche offerto un ruolo da dirigente al termine del contratto sportivo.