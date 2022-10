L'ex attaccante dell'Inter, Goran Pandev, ha parlato a Dazn prima di Inter-Sampdoria anche del ritorno a San Siro di Dejan Stankovic da rivale sulla panchina blucerchiata.



STANKOVIC - "Stankovic? Sappiamo tutti quello che ha dato all'Inter e ha vinto, ci siamo visti a Genova qualche giorno fa, lui è felice di aver scelto la Sampdoria- Lui ha sempre avuto tanta personalità, non gli interessava l'avversario, voleva vincere sempre. Conoscendolo, però, me lo vedevo nel mondo del calcio, non come allenatore ma lavorando per la Federazione serba".



ETO'O - "Eto'o? Un grande campione che si è messo al servizio della squadra, visto come sono andate le cose ha fatto benissimo. Faceva sempre gol, quell'anno là, Mourinho gli chiese di fare l'esterno, i risultati hanno dato ragione".



LAUTARO CON LUKAKU? - "Lautaro? Secondo me gioca meglio con Dzeko, anche se abbiamo visto cos'ha fatto con Lukaku quando c'era Conte"