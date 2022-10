Dagli studi di DAZN parla Goran Pandev: "Stankovic ha portato quello che mancava alla Sampdoria. Cattiveria e intensità, si è visto anche nella gara con la Cremonese. Credo che la Samp si possa salvare: la qualità c'è, Gabbiadini è forte, Djuricic e Caputo sanno fare gol. Adesso li vedo molto meglio di prima. Stankovic? In campo voleva vincere sempre. Conoscendolo non mi sarei immaginato di vederlo come allenatore, lo avrei visto di più in un ruolo dirigenziale. Alla Stella Rossa ha fatto benissimo, anche in Europa".