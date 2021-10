Sono tanti, tantissimi i vip che hanno portato i loro soldi nel paradisi fiscali. Nell'inchiesta denominata Pandora Papers dove si parla di 12 milioni di documenti, c'è il nome di Carlo Ancelotti ma non solo. Oltre all'attuale allenatore del Real Madrid, infatti, sono spuntati altri due personaggi legati al mondo del calcio: il ct della Nazionale Roberto Mancini e il capo delegazione e amico da sempre Gianluca Vialli.



MANCIO AZIONISTA - I loro nomi sono stati inseriti nell'archivio 'segreto' svelato poi da quella che si sta rivelando essere una delle principali inchieste giornalistiche della storia. Secondo quanto riportano i documenti, Mancini sarebbe l'azionista di Bastian Asset Holdings dal dicembre 2008, la sede del paradiso off-shore è stata individuata nelle British Virgin Islands, un arcipelago di isole nell'America Centrale. Vialli, invece, viene segnalato come proprietario della società Crewborn Holdings, registrata sempre nelle Isole Vergini britanniche.



IL PIANO - L'Espresso ha svelato che la società di Mancini aveva un aereo Piaggio P180 Avanti, preso per 7 milioni di dollari nel novembre 2008, l'off-shore di Vialli, che ha da anni la cittadinanza inglese, viene usato per gestire alcuni finanziamenti a una serie di attività italiane. Dal report emerge che l'allenatore della Nazionale dodici anni fa segnalò a una fiduciaria italiana di voler chiudere lo scudo fiscale per regolarizzarsi con il Fisco.