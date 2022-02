La Lega Serie C ha presentato l'Album Panini con le figurine di allenatori e calciatori dei tre gironi in una cerimonia che si è tenuta presso la sede di Firenze, alla presenza del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, del campione del mondo Gianluca Zambrotta e del manager di Panini Antonio Allegra.



Allegra ha consegnato al giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio la figurina celebrativa del padre Gianni, l'ex allenatore scomparso a 82 anni il 22 gennaio: il tecnico è ritratto durante una partita del Napoli durante il campionato '77-'78, quando gli azzurri si qualificarono per la Coppa Uefa e giocarono la finale di Coppa Italia.