Christian Panucci, ex difensore della Roma, vuole tornare ad allenare. In un'intervista al Corriere dello Sport, ha ammesso che dopo l'esperienza negativa alla guida dell'Albania, tornerebbe volentieri su una panchina. "Non deve essere per forza il Real Madrid, ma devo avere stimoli. Anche all'estero. Andrei in Africa, in Sudamerica" ha poi aggiunto.