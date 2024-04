PAOK-Club Brugge, le formazioni ufficiali: c'è l'ex Cagliari Despodov

Di seguito le formazioni ufficiali di PAOK-Club Brugge, quarti di finale di ritorno di Conference League: si parte dall'1-0 maturato in Belgio.A differenza dell'andata, i greci schierano il bulgaro Despodov, passato in Italia con la maglia del Cagliari. Taison, ex Shakhtar Donetsk, sull'altra fascia, Koulierakis guida la difesa. Il Brugge si affida a Vanaken e all'autore del gol che ha deciso l'andata Vetlessen, in attacco chance per Nusa.: Kotarski; Jonny, Kedziora, Koulierakis, Baba; Schwab, Meité; Despodov, Murg, Taison; Brandon. All. Razvan Lucescu.

: Jackers; Skoras, Sabbe, Ordonez, Balanta, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Nusa. All. Nicky Hayen.