Appuntamento ormai storico per gli amanti del calcio, la trasmissione Dribbling (che compirà ben cinquant’anni nel 2024) torna sulla Rai cambiando giorno di collocazione in palinsesto, format e durata. Il rotocalco farà infatti compagnia ai telespettatori per due ore nel corso delle quali spazierà dalle storie di sport – raccontate dai protagonisti o da chi vive, con loro, la quotidianità – alle inchieste, dalle interviste speciali agli ospiti che si alterneranno nel corso delle settimane, fino ai consigli di salute e benessere, legati al mondo dello sport.



Il nuovo format di “Domenica Dribbling“, curato da Alessandro Forti e Manuela Pezzola, in onda su Rai 2 alle 16.00 da domenica 16 ottobre per cinque puntate, prima di riprendere a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale di Qatar 2022, prevede, infatti, tre segmenti distinti.



“Domenica Dribbling – Le storie”, affidato a Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi.

“Domenica Dribbling Salute”, condotto da Cristina Caruso e dalla dottoressa Monica Germani, dietista e nutrizionista.

E poi ci sarà “Domenica Dribbling”, il nuovo salotto sportivo di Rai 2 che, con Paola Ferrari e Adriano Panatta, accompagnerà i telespettatori fino a “90° Minuto”. “Con Adriano ci conosciamo da trent’anni – ha detto Paola Ferrari, una delle giornaliste sportive più amate ed apprezzate dal grande pubblico – ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Mi fa molto piacere, ci divertiremo”.