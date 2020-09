Paola, che ha superato il milione di follower, che è laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in Imprenditoria dello spettacolo, che ha due fratelli (uno ingegnere e l’altro studente) arbitri, è amante dello sport, della Serie A e del Fantacalcio. E degli sportivi. E svela i suoi preferiti in un’intervista a mowmag.com.“Mi piacciono gli sportivi perché hanno un’intelligenza motoria. Gli uomini li reputo quasi tutti stupidi, il fatto che possano avere una determinata intelligenza che io non ho, tipo quella fisica, mi attrae molto. Ammiro la consapevolezza del proprio corpo e della propria mente. Sono stata a cena con un pilota di moto e quello che lui diceva circa la mentalità e il coaching mi interessava” le sue parole. E poi, le preferenze:. Valentino o Marquez? Io Marquez me lo farei in questo momento…”.