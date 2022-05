FcInter1908.it ha intervistato l’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo. Interessante il passaggio sulla proprietà: "Parlando da esperto di finanza, guardiamo i conti e il debito dell'Inter ed è chiaro che con questo debito e questo tasso di indebitamento questa proprietà non può andare avanti. A meno che non metta dei capitali freschi, ma questi non arrivano. Da quello che si vede da fuori l'unica soluzione è l'arrivo di una nuova proprietà".